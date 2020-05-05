Yunus Kılıç idaresindeki 16 KMT 56 plakalı otomobil, Mezra Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fırat Nehri kenarındaki su tahliye kanalına devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Müslüm Çapan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şanlıurfa'da otomobil su tahliye kanalına devrildi: 2 yaralı
05.05.2020 - 01:32 | Son Güncelleme: 05.05.2020 - 01:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin su tahliye kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Etiketler : şanlıurfa,şanlıurfa kaza,
701663 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/701663.aspx
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