Yunus Kılıç idaresindeki 16 KMT 56 plakalı otomobil, Mezra Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Fırat Nehri kenarındaki su tahliye kanalına devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Müslüm Çapan yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.