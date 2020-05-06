Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı yağış Solhan ilçesinde akşam saatlerinde etkili oldu. Yağmurun ardından nohut büyüklüğünde yağan doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. İlçe merkezinde dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Bazı iş yerlerinin önündeki dolu ise esnaflar tarafından kürekle temizlendi.

Öte yandan yağışların ara ara devam etmesinin beklendiği bildirildi.