Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine bağlı Yeşilkaya köyünde H.B. (46) idaresindeki 60 NU 253 plakalı odun yüklü traktör devrildi. Sürücü kabininde babasının yanında bulunan Y.E.B. (16) devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen talihsiz kazada baba, oğlunu kaybetti. Hafif yaralanan H.B. ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, oğlunun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri cumhuriyet savcısının talimatları sonrasında tahkikat başlattı.
Baba ile oğlunu kaza ayırdı!
06.05.2020 - 21:17 | Son Güncelleme: 06.05.2020 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba hafif şekilde yaralanırken oğlu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : baba,oğul,kaza,story_,
702101 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702101.aspx
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