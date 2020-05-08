Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sebebiyle Türkiye’de ekonomik zorluk çeken kadar 10 bin aileye gıda paketi ulaştıran İDDEF, İdlib’de de hizmete aldığı aşeviyle her gün bin 500 kişiye sıcak iftar yemeği ikram ediyor. Bölgede ramazan ayı boyunca yaklaşık 40 bin kişiye iftar yemeği verilmesi hedefleniyor. İç savaşın yaşandığı Yemen ile Gazze’ye de kumanya dağıtılıyor, evlere sıcak iftar yemeği götürülüyor. Yurt dışında 33 ülke 106 bölgede yerel görevlileriyle yardım çalışmaları yapan Federasyon, Afrika kıtasında kumanya dağıtımı gerçekleştiriyor ve iftar ulaştırıyor. Ayrıca zekât ve kumanyalar da buradaki yoksullara dağıtılıyor. Adak kurban emanetleri de yoksullara dağıtılıyor. İDDEF, Afrika ve Güney Asya’da su kuyusu açma işlemlerini de her geçen gün hızlandırıyor. Kirli su problemi sebebiyle binlerce ölümün yaşandığı Bangladeş’te su kuyusu açan İDDEF, huzur ve bereket ayı ramazanda kardeşliği, dayanışmayı pekiştiriyor. İDDEF gönüllüleri, bütün bu çalışmalar sırasında hijyen kurallarını da ihmal etmiyor.