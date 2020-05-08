Sağlığına kavuşan İbrahim İğrek “Tüm dünyanın koronavirüs hastalığı ile uğraştığı bu zor süreçte insanların evden çıkmaları bile yasakken bana tedavi olma fırsatını sağladığı için Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Bugün gözümü kaybetmekten kurtuldum. Görüyorum, yaşıyorum. Ötesi yok” ifadelerini kullandı. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Umut Güner de “Sol gözüne yapılan müdahalenin sonrasında hastanın görme düzeyi ertesi gün yüzde 60-70 seviyelerine çıktı, 1-2 ay içinde yüzde 90 seviyelerine çıkması öngörülüyor. Eğer geç kalınsaydı gözünü kaybedecekti.” dedi.
Kör olan gözü Türkiye’de açıldı
08.05.2020 - 06:08 | Son Güncelleme: 08.05.2020 - 06:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yaklaşık 10 yıldır diyabet hastalığıyla mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde hastalığa bağlı ani görme kaybı yaşayan 46 yaşındaki KKTC vatandaşı İbrahim İğrek, uçuşların yasak olduğu Covid-19 salgını döneminde özel uçakla Türkiye’ye getirilerek tedavi edildi.
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702458 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702458.aspx
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