Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlığına kavuşan İbrahim İğrek “Tüm dünyanın koronavirüs hastalığı ile uğraştığı bu zor süreçte insanların evden çıkmaları bile yasakken bana tedavi olma fırsatını sağladığı için Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Bugün gözümü kaybetmekten kurtuldum. Görüyorum, yaşıyorum. Ötesi yok” ifadelerini kullandı. Operasyonu gerçekleştiren Dr. Umut Güner de “Sol gözüne yapılan müdahalenin sonrasında hastanın görme düzeyi ertesi gün yüzde 60-70 seviyelerine çıktı, 1-2 ay içinde yüzde 90 seviyelerine çıkması öngörülüyor. Eğer geç kalınsaydı gözünü kaybedecekti.” dedi.