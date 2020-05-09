Turizmin göz bebeği Bodrum’da sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen Bodrum halkı duyarlı davranarak evlerinde kalmayı tercih etti. Sokaklar, caddeler ve sahil şeritleri sokağa çıkma kısıtlaması gibi bomboş kaldı. Çok az sayıda insanın olduğu görülen Bodrum’un duyarlı davranışını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da taktir etti. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar ulaştığı ilçede kimsenin dışarı çıkmaması dikkatlerden kaçmadı.
Bodrum gönüllü olarak sokağa çıkma kısıtlamasına uydu
09.05.2020 - 17:37 | Son Güncelleme: 09.05.2020 - 17:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sokağa çıka kısıtlamasına Muğla’nın Bodrum ilçesi gönüllü olarak uydu. Sokaklar, caddeler ve sahiller bomboş kaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bodrum,sokağa çıkma kısıtlaması,koronavirüs,covid-19,
702905 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/702905.aspx
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