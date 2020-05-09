Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizmin göz bebeği Bodrum’da sokağa çıkma kısıtlaması olmamasına rağmen Bodrum halkı duyarlı davranarak evlerinde kalmayı tercih etti. Sokaklar, caddeler ve sahil şeritleri sokağa çıkma kısıtlaması gibi bomboş kaldı. Çok az sayıda insanın olduğu görülen Bodrum’un duyarlı davranışını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da taktir etti. Hava sıcaklığının 28 dereceye kadar ulaştığı ilçede kimsenin dışarı çıkmaması dikkatlerden kaçmadı.