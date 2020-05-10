Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kağıthane'de korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde bekleyen annelere sürpriz 'Anneler Günü' kutlaması yapıldı. Kağıthane Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda önce sokakta müzik çaldı. Evlerinin penceresinden müzik grubunu izleyen anneler, bir anda karşılarında drone ile kendilerine uzatılan karanfillerle karşılaştı. Oldukça mutlu olan anneler kutlama için Kağıthane Belediyesine ve Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkür etti. Renkli anların oluştuğu etkinlikte vatandaşlar kendilerine karanfil dağıtan ekibi alkışlarla uğurladı.

Sağlık çalışanı anneler de unutulmadı

Kağıthane Belediyesi ayrıca korona virüse karşı en ön safta mücadele eden sağlık çalışanı anneleri de unutmadı. Klarnet, davul ve saksafonlu müzik ekibi ile hastaneler ziyaret edilerek, onlara da drone ile karanfil hediye edildi. Sağlık çalışanı anneler ise aldıkları çiçekler için el sallayarak teşekkür etti.



Anneleri hatırladığı için Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'e teşekkür eden Havva Karakuşlu, "Çok teşekkür ederim. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Böyle günlerde bizi hatırlayıp anan belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanımızın anne olarak bizleri hatırladığı için çok mutluyum. Bu günlerde herkes evde otursun. Evde kal Türkiye diyorum " ifadelerini kullandı.



Etkinlikle sokaklarının renklendiğini dile getiren Zehra Karalı, "Böyle zor zamanlarda olması çok güzel bir şey. Hepimiz evdeyiz. Dışarı çıkamıyoruz. Çok iyi geldi. Sokağımız renklendi. Herkes camlara balkonlara çıktı. Çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk" dedi.