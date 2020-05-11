Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart’tan bu yana kapalı bulunan AVM’ler bugün kapılarını açtı. AVM’lerin çalışma saatleri ve giriş çıkış kuralları yeniden düzenlendi. Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezine alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar, AVM girişinde metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşların zaman zaman sosyal mesafe kuralını da hiçe saydığı görüldü. Vatandaşlar tarafından oluşturulan metrelerce kuyruk havadan drone ile de görüntülendi.
Alışveriş merkezinin önünde metrelerce kuyruk oluştu
11.05.2020 - 14:34 | Son Güncelleme: 11.05.2020 - 14:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 21 Mart’tan bu yana kapalı bulunan AVM’ler bugün açıldı. Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezi önündeki oluşan metrelerce kuyruk havadan görüntülendi. Sırada bekleyenlerin zaman zaman sosyal mesafe kuralını da yok saydığı görüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : alışveriş merkezi,koronavirüs,avm kuyruğu,esenyurt,
703336 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/703336.aspx
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