Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Vezirköprü Kapalı Cezaevi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde hükümlü olarak bulunan 54 yaşındaki Bahattin K., aynı koğuşta kalan diğer hükümlüler tarafından yatağında ölü olarak bulundu. Bahattin K.'nin ölümü şüpheli bulundu ve otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun'da bir hükümlü cezaevinde ölü bulundu
12.05.2020 - 12:14 | Son Güncelleme: 12.05.2020 - 12:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir hükümlü cezaevindeki yatağında ölü olarak bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun,cezaevi,vezirköprü,
703522 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/703522.aspx
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