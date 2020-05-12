Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yozgat'ta yaşayan ve 31 yıldır araç kullanan 4 çocuk annesi 67 yaşındaki Hanife Uçar, Trafik Haftası dolayısıyla ‘yılın sürücüsü’ seçildi. Trafik kurallarına gösterdiği hassasiyetten ötürü Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla Yozgat Valiliğinde düzenlenen etkinlikte yılın sürücüsü seçilen Uçar, belgesini İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün de katılımıyla Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın elinden aldı. Çakır ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında hazırlanan dezenfektan, maske ve eldivenden oluşan hediye setini Uçar’a takdim etti.





Vali Kadir Çakır ayrıca yılın sürücüsü seçilen Uğur Ercan ve Ahmet Duyar ile birlikte görevlerinde başarı gösteren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığında görev yapan personele de belgelerini verdi.





Etkinlik sonrası konuşan Uçar, şoförlere seslenerek trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu. Uçar, “Çok şükür bugüne kadar kazam da yok cezam da yok. Benim şoförlükte 10. ayda 30 yılım bitecek. Ben, şoförlerin hepsine sesleniyorum, kurallara uysunlar. Hele de yaya geçidinde olanlara saygı göstersinler. Arabada cep telefonu kullanmasınlar. Emniyet kemerini ilk öncelik olarak taksınlar. Sürat hiç yapmasınlar. Yani trafik kurallarına uysunlar. Bunları herkes yapsın. Özellikle de gençler trafik kurallarına uysun” dedi. Ödül töreni sonrası aracına binerek hareket eden Uçar’a polis ekipleri eşlik etti.





1990 yılında ehliyet sahibi olan ve aldığı otomobille Yozgat yollarında trafiğe çıkan Hanife Uçar, aracının her türlü bakımını da kendisi yapıyor ve trafik kurallarına harfiyen uyuyor. Büyük bir ustalıkla 1989 model arabasını kullanan Hanife Uçar, erkek sürücülere de taş çıkartıyor.