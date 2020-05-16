Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Köy halkının her derdine koşan Özkan, Covid-19 salgını sebebiyle köyde sıkı tedbirler aldı. Köylüleri maske kullanımı, sosyal mesafe, temizlik konusunda sık sık uyaran, zaman zaman da denetleyen Özkan, ev ev gezerek ateşini ölçtüğü köylüleri salgına karşı bilgilendiriyor. 72 yaşındaki Özkan "Köyü, kurduğum kamera sistemiyle izliyorum. WhatsApp uygulanmasında kurduğum gruba köylüleri ekledim. Mesajlarımı ve uyarılarımı, bu grup üzerinden iletiyorum. Şikâyeti olan köylülerimi de uzaktan muayene etmeye çalışıyorum. Çerçililerle iletişim araçlarıyla görüşüyoruz. Köye gelmemelerini istedim. Gelen olursa 14 gün karantinaya almayı düşünüyorum" dedi. Muhtar azası Sadettin Çelik ise "Türkiye'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'sı varsa Çerçi'nin de Arslan Özkan'ı var" ifadesini kullandı.