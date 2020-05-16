Olay, Çayan Mahallesinde meydana geldi. Tarlada traktör ile çift süren Bayram Uzun'un (54) kullandığı traktör henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıkarak devrildi.
Uzun, devrilen traktörün altında kaldı. Durumu gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri devrilen traktörün altında kalan Uzun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Uzun’un cansız bedeni, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.