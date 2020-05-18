Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükçekmece’ye bağlı Mimaroba Mahallesi’nde dün meydana gelen bir olay akıllara durgunluk verdi. Bir binanın altıncı katında oturan 39 yaşındaki iki çocuk annesi Mehtap M. (39), alevler içinde balkondan aşağı düştü. Bu esnada evlerinin penceresinde ya da balkonlarında oturan site sakinleri gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. Durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bölgeye giden ekipler, kadının yanmaya devam ettiğini görünce yangın söndürücü ile müdahalede bulundu. Yapılan incelemeden Mehtap M’nin öldüğü belirlendi. Olay esnasında evde bulunan kocası, cenazenin başında uzun süre gözyaşı döktü. İfadesine başvurulan koca “Eşimin psikolojik rahatsızlığı vardı. Tedavi görüyordu” iddiasında bulundu. Kadının intihar mı ettiği yoksa yakılarak aşağı mı atıldığı araştırılırken ceset otopsi için Adli Tıp’a kaldırıldı. Vakanın aydınlatılması için çalışmalar sürerken yaşanılan dehşet anları apartmanın güvenlik kamerasından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının âdeta bir alev topu gibi yere düştüğü görülüyor. Erdal Can İçelli İHA