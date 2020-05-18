Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada oturan 31 yaşındaki Veysel Aytaç, dün karantinayı delip Güllük Caddesi’ndeki babası Abdülkadir Aytaç’ın yanına gitti. Oğlunun hâlsiz olduğunu fark eden baba, zorla kaldırıma oturtup bir yere kımıldamamasını emretti. Ardından da yetkilileri arayıp durumdan haberdar etti. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler, trafik akışını durdurup çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Sağlık ekipleri de korucuyu kıyafetler ile gence müdahalede bulunmak istedi. Ancak Abdülkadir Aytaç, hastaneye gitmemek için direndi. Yine devreye giren baba Aytaç, oğlunu ikna ederek hastaneye kaldırılmasını sağladı. Örnek bir davranış sergileyen Abdülkadir Aytaç “Oğlum on gündür dışarı çıkmıyordu. Bugün bitkin bir şekilde yanıma geldi. Tedirgin oldum ve ihbar ettim. Yapmak zorundaydım. Başkalarının hayatını riske atamazdım” diye konuştu. Suat Metin - Burak Yalman İHA