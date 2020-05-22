Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu’nda Kulaksız Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Bir paket teslim etmek için binaya gelen görevli, iddiaya göre paketi teslim ettikten sonra apartmanın girişine idrarını yaptı. Bina sakinlerinin duvarda ıslaklığı görmesinin üzerine güvenlik kameralarına bakıldı, yaşananlar da ortaya çıktı. Güvenlik kameraları incelendiğinde kargo görevlisinin binaya idrarını yaptığı görülürken apartman sakinlerinin kargo görevlisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.