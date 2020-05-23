Kabadüz ilçesinin 2 bin metre rakımlı Çambaşı Yaylası gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile beyazla kaplandı. Güneşli havanın keyfini çıkarmak için yaylalara çıkan vatandaşlar kar yağışıyla adeta sürpriz yaşadı. Mayıs ayı sonunda yağan karla eğlenen vatandaşlar, karın zevkini çıkarmayı ihmal etmedi.
Ordu’da mayısta kar sürprizi
23.05.2020 - 09:20 | Son Güncelleme: 23.05.2020 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası, yağan karla beyaza büründü.
Kaynak: İHA
Etiketler : ordu,
706176 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706176.aspx
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