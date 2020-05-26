Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Akbulut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Nazım Özaslan'ın kullandığı 55 HE 184 plakalı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.