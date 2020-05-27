Kaza, Terimli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Yeşilkeklik idaresindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesinden ormanlı araziye yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çatalpınar’da patpat kazası: 1 ölü
27.05.2020 - 16:50 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Terimli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Yeşilkeklik idaresindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesinden ormanlı araziye yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,patpat,
707052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707052.aspx
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