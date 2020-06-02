Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Haliç Köprüsü'nde kamyon yangını
02.06.2020 - 11:22 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 11:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Haliç Köprüsü'nde hafriyat kamyonunda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Haliç Köprüsü,kamyon yangını,itfaiye,
708343 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/708343.aspx
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