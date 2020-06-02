Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Besni İlçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, ilçe Jandarma Komutanı Barış Kara, Kesmetepe Belediye Başkanı Ali Yılmaz, ilçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul, ilçe Özel İdare Müdür Vekili Ahmet Tanrıkolu ve Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan ile birlikte sarımsak hasadı gerçekleştiren çiftçilerin emeklerini yerinde görmek için ziyarette bulundu. Kaymakam İmamoğlu ve beraberindeki heyet, çiftçilerin ve işçilerin sorun ve temennilerini yerinde dinleyip bol ve bereketli bir sezon olması temennisini iletti. Besni ilçe Tarım ve Orman Müdür Mehmet Kösekul yaptığı açıklamada, “Besni’de yaklaşık 700 dekar alanda ekonomik anlamda sarımsak yetiştiriciliği yapılmakta olup hasadı başlamıştır. Ekim ayı sonunda ekilen sarımsaklar hasat edildikten sonra yerine ikinci ürün olarak pamuk veya mısır ekilmekte. Kış döneminde boş kalan arazi sarımsak ekilerek değerlendirilmiş olmaktadır. Dekara bin 200 kilogram verim veren sarımsak üretimi işçiliği çok olan bir yetiştiricilik olup sofralarımıza gelmesi için çiftçilerimiz yoğun emek vermektedir. Korona virüsü salgınına rağmen tarlada çalışmalarına devam eden çiftçilerimizi göstermiş oldukları gayretten dolayı tebrik ederim” diye konuştu.