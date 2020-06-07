Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 11 Nisan'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde halk, uzun bir aranın ardından ilk kez bir cumartesi günü dışarı çıkabiliyor.
Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, vatandaşlar Galata Köprüsü'nde balık tuttu.
Çok sayıda vatandaş, Mısır Çarşısı ve Tahtakale'de alışveriş yaptı.
Bazı vatandaşlar ise sahillerde denizin tadını çıkardı.
Önlemleri umursamayan çok sayıda maskesiz vatandaş da dikkatlerden kaçmadı.
8 hafta sonra kısıtlamasız hafta sonu
07.06.2020 - 15:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs sürecinde 8 haftanın ardından sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı hafta sonu vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı.
Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 11 Nisan'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
Kaynak: NTV
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