Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, 11 Nisan'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.



Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde halk, uzun bir aranın ardından ilk kez bir cumartesi günü dışarı çıkabiliyor.



Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, vatandaşlar Galata Köprüsü'nde balık tuttu.



Çok sayıda vatandaş, Mısır Çarşısı ve Tahtakale'de alışveriş yaptı.



Bazı vatandaşlar ise sahillerde denizin tadını çıkardı.



Önlemleri umursamayan çok sayıda maskesiz vatandaş da dikkatlerden kaçmadı.