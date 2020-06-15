Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Pandemi döneminde evimiz her şeyimiz oldu. Çalışma odamız, bahçemiz, spor salonumuz, hobi alanımız, huzur alanımız... İşte tam da bunun için evde kaldığımız ve kalmamız gereken bu dönemde evimize daha çok özen gösterdik. Daha çok çiçek, daha çok sevdiğimiz renkler, daha kolaylaştıran eşyalar aldık. Fakat bu konuda birçoğumuz da yardım alma ihtiyacı hissetti. En çok da "Hangi renk daha iyi hissettirir", "Eşyalarımla uyumlu mu", "Evin mevcut alanını daha iyi nasıl kullanırım" soruları kendimize en fazla yönelttiklerimiz oldu. Televizyon ve sosyal medyada da önce yemek-ekmek, sonra da dekorasyonla ilgili fikirler, videolar öne çıktı. Biz de bu ihtiyaçtan hareketle, Divono Home yetkililerinden aldığımız tavsiyeler dizisini sunmak istedik...

BALKONLAR BUGÜN ÇOK DAHA ÖNEMLİ

Dışarı çıkabiliyoruz ama evde kalmamız sağlık açısından önemli. Havaların ısındığı bu dönemde bahçesi olanlar çok şanslı. Bahçesi olmayanlar için ise balkonlar bahçe gibi oldu zaten. Fakat Divona Home İç Mimarı Berika Kıvanç, balkonlarda daha keyifli vakit geçirmeyi sağlayacak mobilyaların önemine dikkat çekiyor. Bahçede açık ve neşeli tonların seçilmesi, örgü motellerle rustik bir hava katılmasının önemine de işaret eden Kıvanç "Çocuklar için balkon ya da bahçede salıncak modellerini seçebilirsiniz. Hatta bir basket potası da iyi olacaktır. Bahçe varsa sorun yok ama balkonda çiçek yetiştirecekseniz, sabitleme aparatları kullanmakta yarar var. Özellikle çocuklar için. Mevsimlik ya da uzun süreli çiçekleri alırken, bakımı konusunda da bilgi almanızı tavsiye ederim" diyor...

SEVDİĞİNİZ RENKLE KOMBİNLER YAPIN

Ev dekorasyon önerileri renklere oynamayı baz alır, zıt ya da tamamen tonsürtona odaklanmalısınız. En sevdiğiniz renk yeşil ise yeşil koltuk takımı, mint yeşili halı ve zeytin yeşili duvar rengi ile bütünlük sağlayın. Aksesuarlarınız için metalik renkler seçin. Tona asalet katmak isterseniz bordo ile, eğlence katmak isterseniz kırmızı ile, romantizm katmak isterseniz mor renk ürünler ile kombinleyin.

TEK RENK ŞART DEĞİL O HÂLDE KARIŞTIRIN

Her mobilyanız aynı tarz, tekdüze olmak zorunda değil. 3'lü koltuğunuz İskandinav model olsun, tekli koltuklarınızda daha modern tasarım tercih edin. Bırakın yemek masanız koltuklarınızın ayaklarına uymasın, sandalyeleriniz koltuğunuzdaki kaplamanın aynısı olmasın. Modelleri karıştırın, renkleri birbirine yakıştırın. Sizi yansıtan ürünleri bulmak için bir arkadaşınızdan da yardım isteyebilirsiniz.

DUVARIN RENK VE ŞEKLİ ÇOK ÖNEMLİ

Duvarlar, tüm iç mekânın arka planıdır. Bir anlamda tuval. Kapladıkları alanın büyüklüğü bakımından her ayrıntısıyla düşünülmeyi hak ederler. Duvar kâğıdı ya da boya malzemesinin, renk ve dokusunun yanlış seçimi, mobilya ve aksesuarlarla uyumsuzluğu bütün emeklerinizi yerle bir edebilir. Duvar rengi mobilya, halı ve perdeye uygun olmalı. Sadece duvarları değiştirerek her şeyi yenilemiş gibi hissedebilirsiniz. Uzun bir odanız varsa açık renk doğal taş kaplanabilir. Duvarlar, enerjinizi de yükseltme bakımından büyük öneme sahiptir.

MOBİLYA, MODA VE KEYİF UNSURU

Son yılların en çok tercih edilen renklerinden biri gri. Gri, birçok renkle uyum sağlayabiliyor. Bordo, turuncu, beyaz ve siyahla... Oturma odası ve salon daha çok vakit geçirilen yerler olduğu için iyi hissettiren karışımlar iyi olacaktır. Yatak odasını renklendirmek için zıt tonlar seçilmeli. Mobilyanız beyazsa koyu gri, kırmızı, yeşil, lacivert duvarlar göz alıcı olacaktır.

AKSESUARLARLA DAHA CANLI ORTAM

Küçük dokunuşlar dekorasyonda harika bir sonuca ulaşmanızı sağlayabilir. Küçük bir çiçek, bir tablo, bir lambader... Tasarımlar modern ise renkli küçük sandalyeler kullanılabilir. Ortamı neşelendirmek için farklı tarzda aynalar evi geniş gösterme ve şıklık hissini aynı anda sunar. Ayrıca tarz da önemli. Modern tarzda döşediğiniz odanızın bir yanında kocaman bir gramofon çok da şık durmayacaktır. Uyum konusunda bir danışmanlık da alabilirsiniz. Bunu da istemezseniz, çeşitli ürünlere göz atarak neyin hangisiyle daha iyi durduğuna karar verin.