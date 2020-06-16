Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Pendik Şeyhli Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir bankadan para çeken vatandaş, daha sonra başka bir bankaya girerek tekrar para çekmek istedi. Vatandaşın aracını daha önceden takibe aldığı öğrenilen 4 hırsız da, vatandaşın aracını park edip bankaya girmesiyle harekete geçti. Hırsızlar, sahte plaka takılı kendi araçlarından çıkarak park halindeki aracın camını patlattı ve koltukta duran parayı almaya çalıştı. Bu sırada sesleri duyan vatandaş da bankadan çıkıp hırsızlara silahıyla müdahale etti. Vatandaşın silahıyla ateşlediği kurşunlar iki hırsıza isabet etti. Kurşunların hedefi olan T.M. ve Y.M. adlı hırsızlar yaralanırken diğer hırsızlardan olan A.M. ile kimliği henüz belirsiz şahıs olay yerinden kaçtı. Hırsızların çalmaya çalıştığı para polis tarafından muhafaza altına alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan diğer şahısları arama çalışmaları sürüyor.



Olaya tanık olan bir esnaf, “Arabanın sahibi, başka bir bankadan para çekip bu bankaya da para çekmeye gelmiş. Beyaz araba geliyor, 3 kişilermiş arabanın içinde. Biri camını kırıp uzandığı anda parası çalınan kişi de çıkıyor hırsızlara sıkıyor. Araba kaçıyor. Kaçan arabaya da abi sıkıyor” dedi.