Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gün boyunca İstanbul’da etkili olan yağmur bu sabah saatlerinden itibaren tekrar etkisini arttırmaya başladı.

Saat 07.30'dan sonra etkili olmaya başlayan yağmur şehrin önemli noktası olan Taksim Meydanında etkisini hissettirdi. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yağmurun gün boyunca belirli aralıklarla İstanbul'da etkili olması bekleniyor.