Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren kentte maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Alınan karar doğrultusunda, 18-19-20-21 Haziran tarihlerinde maske kullanım kurallarına uymayanlar ikaz edilecek.

22 Haziran Pazartesi gününden itibaren ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesine göre, maske takmayanlara 900 TL ceza verilecek.