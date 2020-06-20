Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi'nde traktörle tarlasına giden Bayram T. (44), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör yoldan çıkarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü Bayram T. olay yerinde hayatını kaybetti, kızları F.N.T. (20) ve K.T.(22) yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince önce Alaçam Devlet Hastanesine, oradan da Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.