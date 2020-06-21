Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yunak merkeze bağlı Çayırbaşı Mahallesinde bir kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. İlçede görülen ilk vakanın ardından testi pozitif çıkan şahıs karantinaya alınırken, kentte de tüm tedbirler alındı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, "Değerli hemşehrilerim, Çayırbaşı Mahallemizde ilk test sonuçlarına göre koronavirüs pozitif çıkan bir vakamız var. İvedi olarak gerekli tedbirler sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimiz tarafından alınmıştır. Sizlerden ricamız maske kullanımını ihmal etmeyelim. Gerekli hassasiyeti gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak bazen üzücü görüntülerde görmekteyiz; maskeyi çeneye takmanın, cebinizde taşımanın veya sadece ağzınızın kapanmasının hiç bir faydası yok. Aynı anda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılmalıdır. Birbirimize lütfen yardımcı olalım gerekli kurallara uymayanları uyaralım" ifadelerini kullandı.