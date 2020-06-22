Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı Kurtik tepe mevkisinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan işçilerden Hacı Atilla'nın dört çocuğu, Osman Tuncay'ın iki ve Nesim Beştaş'ın üç çocuğu yetim kaldı. Şehit işçi Hacı Atilla'nın hayat hikayesi ise dinleyenleri gözyaşlarına boğdu. Atilla'nın ilk eşi yaklaşık üç yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Dokuz yaşındaki Tülay, yedi yaşındaki Ecrin ve üç yaşındaki Bünyamin'e hem annelik hem babalık yapan Atilla, bir süre sonra ikinci evliliğini gerçekleştirdi. Bu evliliğinden de bir çocuğu olan Atilla, Babalar Günü'nden dört gün önce şehit oldu. Şehidin annesi Sadiye Atilla, "Oğlum masum biriydi. Çocuklarının kısmeti için gitmişti, işçiydi. Geriye dört yetim kaldı. Şimdi ben ne yapacağım" dedi.

ÇOCUKLARINI HEP ÖZLÜYORDU

Hacı Atilla’nın eşi Selamet “Kanımız yerde kalmaz inşallah. Benim oğlum 7 aylık ve Hacı daha çocuğunu doğru düzgün görmemişti. Hacı oğlunu göremedi ben de onu son defa göremedim. Her zaman çocuğunu özlediğini söylüyordu. Benim eşim ekmeği için gitmişti, şimdi çocukları yetim kaldı” diye konuştu.