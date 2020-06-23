Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyabetin yanı sıra beyninde sıvı birikimi (hidrosefali) hastalığı olan minik Nihal, 80 gün yoğun bakımda tedavi gördü. Kalp, böbrek ve diğer organlarında da problemler ortaya çıkınca ailesi Türkiye’den yardım istedi. Bu çığlığa sessiz kalmayan Sağlık Bakanlığı, önceki akşam Aşkabat’a ambulans uçak gönderdi. Anne ile kızı buradan alındı. Hastanın basınçtan etkilenmemesi için alçak irtifada uçuş yapan uçak, yedi saat süren yolculuğun ardından Ankara Esenboğa Havalimanı’na indi. Küçük Naz, Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Anne Zuhal Aydın, çocuğunun Türkiye’de tedavi göreceği için umutlu olduğunu söyledi. Neşra Durmaz - Erdinç Türkcan İHA