Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan verilere göre yaşanan sarsıntı Çankırı'nın Çerkes ilçesinde 4.2 şiddetli olarak bildirildi.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 4.2 şiddetinde deprem
23.06.2020 - 09:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti AFAD tarafından 4.2 şiddetinde olarak duyuruldu.
Etiketler : çankırı,
712953 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712953.aspx
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