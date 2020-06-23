Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Çubukkoyağı Mahallesinde meydana geldi. Eşinden ayrıldıktan sonra oğlu ile birlikte yaşayan Ahmet Köy (52), sabah kahvaltı sonrası banyoya girdi. Oğlu 12 yaşındaki Nazım Köy, babası uzun süre içeriden çıkmayınca, banyo kapısını açarak baktı. Babasının yerde hareketsiz yattığını gören 12 yaşındaki çocuk, durumu yakınlarına ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Köy'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Köy'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.