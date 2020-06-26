Edinilen bilgiye göre Kale Mahallesi Hüyük Caddesi No 79 adresinde bulunan bir apartmana giren yılan daire sahipleri tarafından fark edildi. Büyük korku ve paniğe neden olan yılan, ihbar üzerine belirtilen adrese gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.
Korunaklı bir kutu ile muhafaza altına alınan yılan daha sonra tekrardan doğal ortamına bırakıldı.
Apartmanda yılan paniği
26.06.2020 - 18:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum’da bir apartmana giren yılan bina sakinlerine büyük panik yaşattı.
Edinilen bilgiye göre Kale Mahallesi Hüyük Caddesi No 79 adresinde bulunan bir apartmana giren yılan daire sahipleri tarafından fark edildi. Büyük korku ve paniğe neden olan yılan, ihbar üzerine belirtilen adrese gelen Çorum Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : apartman,yılan,panik,
713826 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713826.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER