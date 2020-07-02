Gölün özellikle Altınşehir tarafında kalan kısmı yeşil ve siyaha bürünmüş durumda. Uzmanlar, balık ölümlerinin sudaki oksijen eksikliğinden kaynaklanabileceğini belirtirken bölgede yaşayanlar tedirginlik içinde. Yirmi senedir Küçükçekmece’de ikamet eden Hamza Keme “Böyle kirliliğe ilk defa şahit oluyorum. Hiç bu kadar kirli görmemiştim. Son bir, bir buçuk senedir böyle. Gölün kenarından bile geçemiyoruz” dedi. Murat Bertan da “İki buçuk senedir buradayım. Balıkların telef olduğunu ilk defa görüyorum. Bazen dalgalanıyor, rengi değişiyor ama böyle hiç görmedim. İçler acısı bir durum. En kısa zamanda tedbir alınması gerekiyor” diye konuştu.
Kuşların yuvasıydı balıkların mezarı oldu
02.07.2020 - 02:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 - 02:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Küçükçekmece Gölü, son günlerde yine kirliliği ile gündemde. Yıllar önce masmavi suyu ile farklı türlerdeki kuşlara ev sahipliği yapan göl, şimdilerde ise balıklara mezar oluyor.
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715003 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715003.aspx
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