Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gölün özellikle Altınşehir tarafında kalan kısmı yeşil ve siyaha bürünmüş durumda. Uzmanlar, balık ölümlerinin sudaki oksijen eksikliğinden kaynaklanabileceğini belirtirken bölgede yaşayanlar tedirginlik içinde. Yirmi senedir Küçükçekmece’de ikamet eden Hamza Keme “Böyle kirliliğe ilk defa şahit oluyorum. Hiç bu kadar kirli görmemiştim. Son bir, bir buçuk senedir böyle. Gölün kenarından bile geçemiyoruz” dedi. Murat Bertan da “İki buçuk senedir buradayım. Balıkların telef olduğunu ilk defa görüyorum. Bazen dalgalanıyor, rengi değişiyor ama böyle hiç görmedim. İçler acısı bir durum. En kısa zamanda tedbir alınması gerekiyor” diye konuştu.