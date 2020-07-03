Bayrampaşa'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın
03.07.2020 - 14:25 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 14:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayrampaşa'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : bayrampaşa,yangın,
715382 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715382.aspx
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