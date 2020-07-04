Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakaları da arttı. Bunun üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, serinlemek için baraj, sulama kanalı ve göletlere girenlere uyarıda bulundu. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız “Baraj, gölet ile sulama kanallarına girmek tehlikeli ve yasaktır. Çünkü zemin yapıları dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliği ani olarak değişim gösterebiliyor. Yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle zemin çamur formunda oluyor, bu sebepten aniden dibe batabilirsiniz. Ayrıca tatlı suyun kaldırma kuvveti, denize oranla daha düşük. Bu da büyük risk oluşturuyor. Unutulmamalıdır ki buralarda her yıl serinlemek isteyen ortalama 100 çocuğumuz ve gencimiz can vermektedir” dedi.

“MUHTARLAR SIK SIK UYARIYOR”

Yıldız, yaşanabilecek üzücü olayların azaltılması maksadıyla tedbirler aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: Tesislerde korkuluk, çit, bariyer, sesli ve ışıklı uyarı düzeneği, işaret levhası, ızgara ile zincir, merdiven, şamandıra gibi yapısal tedbirler alıyoruz. Bunlara ilaveten mevzuat düzenlemeleri, duyuru, ilan, eğitim gibi yollarla halkın bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlıyoruz. Sulama kanallarına su verilmeden önce ve sonra valiliklere, belediyelere, sulama birliklerine, köy veya mahalle muhtarlarına bilgi veriyoruz. Onlar da anonslar ile vatandaşları uyarıyor.