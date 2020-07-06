Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü ilçeye bağlı Süleyman Demirel Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda Eren Çulha (28) ile O.B. (27) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda O.B., Çulha’yı darp etti. O.B. ve arkadaşları tarafından evinin önüne bırakılan Çulha, ihbar üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çulha, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, jandarma tarafından gözaltına alınan O.B. tutuklandı.