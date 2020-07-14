Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

* İstanbul Kâğıthane’ye bağlı Telsiz Mahallesi’nde yapılan sokak düğününde “Bu kadarına da pes artık” dedirtecek görüntüler ortaya çıktı. Davetlilerde ne maske, ne de fiziki mesafe vardı. İğne atsan yere düşmeyecek düğünde bir de dansöz oynatıldı.

* Küçükçekme İkitelli Caddesi’nde denetim yapan trafik polisleri, bir yolcu minibüsünden insanların sarktığını gördü. Durdurulan aracın içinden 38 kişi çıktı. On sekiz kişilik olduğu belirlenen minibüsün şoförüne 104 lira ceza uygulandı.

* Şile’de toplanan bir grup vatandaş, koronavirüsü hiçe sayıp halay çekti. El ele tutuşup oynayanların çoğunda maske olmaması gözlerden kaçmadı.

* Afyonkarahisar’da polis ekipleri, Kanlıca Mahallesi, 270. Sokak'ta yapılan bir düğünü, korona tedbirleri kapsamında sona erdirmek istedi. Ancak düğünde alkol alan bir grup, polislere önce sözlü, sonra da fiziki olarak saldırıda bulundu. Şahıslar, sandalyeler ile vurarak dört memuru yaraladı. Ardından bölgeye takviye ekip gönderildi. Beş saldırgan gözaltına alınırken yaralı polisler de hastaneye kaldırıldı.

* Gaziantep’te önceki gün yapılan denetimlerde dört bin 644 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı. Ekipler ayrıca 295 iş yerinde incele yaptı. Kuralları ihlal ettiği belirlenen altı iş yeri hakkında işlem gerçekleştirdi.

YENİ TESLİM 23 ASKERİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Uyarılara aldırış edilmeden yapılan eğlencelerle gerçekleştirilen asker uğurlamalarında korkulan oldu. Millî Savunma Bakanlığı, Burdur’daki 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığındaki birliğine yeni katılan yükümlülerin 23’ünde, Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.