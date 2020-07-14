Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçesinde bulunan Kayseripark AVM'nin açık otoparkında sahipsiz çanta gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanları tarafından incelenen çantadan kıyafet çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.