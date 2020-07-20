Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, 39 yaşındaki S.A. antidepresyon ilaçlarından yanlışlıkla 3 tane içince zehirlendiğini fark edip arkadaşına haber verdi. Arkadaşı tarafından yakındaki 1 Nolu Sağlık Ocağına getirilen kadın, ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavisi devam eden kadının hayati tehlikesi bulunmazken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.