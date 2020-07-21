Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ediyordu. Kayıp kızı bulmak için emniyet ve jandarma özel ekip kurmuştu. Yapılan arama çalışmaları sonunda genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda bulundu. Genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığı öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
21.07.2020 - 08:48 | Son Güncelleme: 21.07.2020 - 09:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’da 16 Temmuz’dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Kaynak: İHA
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719548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/719548.aspx
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