Yangın Uşak, merkeze bağlı Göğem Köyü’nde çıktı. İddialara göre tarlada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın yerindeki vatandaşların ihbarları üzere 4 itfaiye, 6 arazöz, 2 suitmal, 2 iş makinası ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin titiz çalışmalarının ardından yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Ayrıca edinilen bilgilere göre 20 dekar ormanlık alan ve 10 dekarlık tarla olmak üzere toplamda 30 dekarlık alan zarar gördü.