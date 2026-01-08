Ege Bölgesi'nin can damarlarından biri olarak adlandırılan ve kuraklık alarmı verilen Demirköprü Barajı'nda su seviyesi metrelerce çekildi, geriye sadece yosunlar kaldı. Suyun çekilmesinin ardından bir minare ortaya çıktı. İşte kuraklık sonrası manzaralar...

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı’nda su seviyesinin düşmesinin ardından baraj yüzeyinde yosun yoğunluğunun arttığı görüldü. Suların çekilmesiyle havzada daha önce su altında kalan tarihi bir caminin minaresi de ortaya çıktı.

BARAJ NE ZAMAN KURULDU? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk büyük barajlarından ve döneminin tarım ve enerji alanlarında önemli projelerinden biri olan barajın yapımına 1954'te başladı ve 1960'da hizmete açıldı. Barajın açılışını 18 Mayıs 1960 yılında Adnan Menderes yaptı.

BÜYÜK SEVİYEDE ENERJİ Manisa'da Gediz Nehri üzerinde sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amacıyla inşa edilen barajın bir milyar hektometre küp su kapasitesinin yönlendirildiği hidro elektrik santralinden yılda 193 GWh elektrik enerjisi elde edildi.

SU SEVİYESİ ÖLÜ HACMİN DE ALTINA İNDİ Ege Bölgesi'nin can damarlarından biri olarak adlandırılan Demirköprü Barajı'nda son yıllarda kuraklık alarm verdi. Demirköprü Barajı'nda su seviyesi ölü hacmin de (kullanılmaması gereken su) altına indi. Daha önce Demirköprü Barajı'nda bulunan rezervle ilgili olarak bilgi veren DSİ İzmir 2. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, şu açıklamayı yapmıştı: Şu anda ise barajda 158 milyon metreküp su bulunuyor. Yani, ölü hacimden bile su kullanılmış durumda. Ekim ve Kasım aylarındaki yağmurlardan umutluyuz. Ancak meteoroloji yetkilileri, yağış miktarındaki azalmalara sürekli olarak dikkat çekiyorlar. Biz DSİ olarak su kullanımı konusunda vatandaşları sürekli olarak uyarıyoruz.

KİLOMETRELERCE AKIŞ DURDU İç Batı Anadolu’da Murat, Eğriöz ve Şaphane dağlarından doğarak Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir’den geçerek Ege Denizi’ne dökülen Gediz Nehri, bölgede yaklaşık 1 milyon 200 bin dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyor. Nehirdeki kuraklık nedeniyle özellikle Salihli’deki Demirköprü Barajı’ndan sonraki bölümlerde ve Turgutlu çevresinde kilometrelerce akış durdu.

YÜZDE 5' E DÜŞTÜ 2021 yılında doluluk oranı yüzde 12'ye gerileyen barajın son su seviyesi ise yüzde 5’e kadar düştü. Öte yandan baraj gölünde daha önce alg patlaması ve çevresel kirlilikte dikkat çekmişti.

