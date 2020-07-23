Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ayancık ilçesine bağlı Aygördü köyü Güney Mahallesi'ndeki tarlada elektrik direğinin devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından yangının bildirilmesiyle olay yerine Türkeli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler gelerek yangına müdahale etti.

Yangının söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangında yarım hektarlık çamlık alan zarar gördü.