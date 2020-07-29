Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, Kangal içesine bağlı Yukarıhöyük köyünde meydana geldi. S.K. ile iki kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., yanında bulunan tabancayla Ahmet ve kardeşi Demir Han'a ateş etti. Ağır yaralanan 32 yaşındaki Ahmet Han olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kardeşi Demir Han ise kaldırıldığı Kangal Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Olayın ardından kayıplara karışan S.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.