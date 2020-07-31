Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay ilçe merkezindeki Menderes Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde kuyumculuk yapan H.K. adlı kuyumcunun dükkanına gelen kasklı 2 kişi bir süre konuştuktan sonra pompalı tüfekle kuyumcuya ateş etti. Kuyumcuda bu ateşe tabancasıyla karşılık verdi. Ancak kuyumcu iki bacağından vuruldu. Kasklı 2 kişi motosikletle olay yerinden hızla kaçtı. Ağır yaralanan kuyumcu H.K. ise önce Erdemli Devlet Hastanesi'ne ardından da Mersin'e sevk edildi.

Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.