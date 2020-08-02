Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Muhteşem güzelliğinin yanında çevresindeki zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğiyle 4 günlük kurban bayram tatilinde doğa tutkunlarının akınına uğradı.

Ülkenin birçok şehrinden vatandaşlar Karagöl'ü görmek için gelirken, düğün fotoğraflarını çektirmek isteyen ve bayram tatilini gölde geçirmek isteyenler sağanağın azizliğine uğradı. Ayakları çamurla kaplanan ziyaretçiler yalın ayakla dolaşmaya çalıştı.

Karadeniz'in doğasını seçtiklerini söyleyerek, "Karagöl'de hiç beklemediğimiz bir hava bizi karşıladı" diyen tatilciler, hayatlarının en özel günlerinden birini yaşadıklarını belirterek, fotoğraf çekimlerini yağmur eşliğinde gerçekleştirdiler.

Karagöl işletme sorumlularından Emre Atan, “Pandemi süreci karşı bizde gerekli önlemlerimizi aldık, tahminen günlük 3 bin kişi ziyaret etmesini bekliyoruz" dedi.