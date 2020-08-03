Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayram öncesinde Bodrum’a giren araçlar kilometrelerce araç kuyruğuna neden olmuştu. Kurban Bayramı Arifesinde araçlar 5 km’lik yolu 45 dakikada geçebilmiş ve sonunda Bodrum’a ulaşarak Kurban Bayramı tatilinin tadını doyasıya çıkarmışlardı. 4 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde çıkış yapan tatilciler, ilçede trafiğin tıkanmasına neden oldu.

Bodrum’un tek giriş ve çıkışı olan Yokuşbaşı mahallesinden başlayan trafik yaklaşık 7,5 kilometre uzağında olan Bitez kavşağına kadar sürdü. İlçe çıkışında uzun araç kuyrukları oluştu. Arife günü gibi Kurban bayramının 4’üncü gününde de trafik yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı. Bodrum’a girişlerin çok sakin olduğu çıkış istikameti olan Milas- Bodrum karayolunda ise kilometrelerce araç olduğu görüldü. Kurban Bayramı öncesinde trafikte Bayram çilesi çeken yerli turistler daha sonra tatilini keyfini doyasıya çıkardı. Kurban Bayramının 4’üncü günü ise tatilciler bu sefer de eve dönüş çilesi çekmeye başladı.

İlçede araç yoğunluğunun gün boyu süreceği ve kolluk kuvvetlerinin Bodrum çıkışında yoğun güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.