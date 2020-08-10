Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Yeni anne ve babaların yakınları da mutluluklarını paylaşmaya giderken 'çam sakızı çoban armağanı' hediyeler götürürken, aynı dikkati göstermeli. Giysi tenine değecek, oyuncak ağza götürülecek. Çocuklar için her tür ihtiyacın düşünüldüğü Cigit Consept'in Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Nurulu, bu konuda tavsiyelerde bulundu. Nurulu "Çocuğun dokunduğu her şey doğal olmalı. Tabiattaki renkler kullanılmalı, kimyasal kullanılmamalı. 0-9 yaş arası çocuklar için ürettiğimiz ürünlerde bütün doğal renklerin yeniden yorumlanmış tonları var ama hepsi saf. Çocukların güvenliği için. Online satışın yanı sıra İzmir, Kahramanmaraş, Ankara ve İnegöl'de AVM satışlarımız da var. Tüketicilerin gerek kendi çocuklarına, gerek hediye alacakları çocuklar için giysi, tekstil, eğlence materyali gibi ürünlerde yüzde 100 pamuk olmasına, boyaların doğal boya olmasına dikkat etmeli. Biz bu detaylara dikkat ediyoruz" diyor.