Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İrfan Özfatura

Söz konusu takımın kurucusu emekli Bando Astsubay Kemal Karataş ve gönüllü arkadaşları mehterimizi sevdirmek için büyük gayret sarf ediyor. Milliyetçi muhafazakar insanların düğünlerine sünnetlerine açılışlarına renk katıyorlar.

Böyle bir takım kurmak, yetiştirmek kolay değil, yürütmek de fedakarlık istiyor. Kemal Karataş “Kostümlere ve aletlere ettiğimiz masraf bir yana, 24 kişi ile yola çıkmak yekûn tutuyor. Vergiye tabi olduğumuz için fatura kesmek zorundayız. Lakin dinî ve millî günlerde yürüyüşü vazife biliyor, o coşkuyu bila bedel sunmaya çalışıyoruz. Mesela Ayasofya’nın açılışı herkes gibi bizi de heyecanlandırdı, gidip meydanda yerimizi aldık. Duygulanıp ağlayan insanları gördükçe şevkimiz artıyor’’ diyor.

İKİ İLERİ YİNE İLERİ

Halk arasında “Mehter gibi iki ileri bir geri” galat-ı meşhuru (yanlış tabir) var. Mehteran asla geri dönmez, sadece durup selam verir sağa ve sola. Bu da yürüyüşe heybet katar, dosta güven verir düşmana korku salar.