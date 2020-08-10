Kaza; 17 Temmuz 2020 Cuma günü gece 01;50 sıralarında D-817 karayolunda meydana geldi. Kullandığı hususi otomobiliyle Dörtyol istikametinden Erzin yönüne gitmekte olan 48 yaşındaki İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya’nın aracına aynı istikamette seyreden TIR’ın arkadan çarpması sonucu otomobil ile birlikte yaklaşık 50 metre sürüklenerek şarampole savrulması sonucu yaralandı.
Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralan İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Trafik kazasında yaralanan Karakol Komutanı Başçavuş Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
10.08.2020 - 10:30 | Son Güncelleme: 10.08.2020 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde 17 Temmuz 2020 Cuma günü geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza; 17 Temmuz 2020 Cuma günü gece 01;50 sıralarında D-817 karayolunda meydana geldi. Kullandığı hususi otomobiliyle Dörtyol istikametinden Erzin yönüne gitmekte olan 48 yaşındaki İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya’nın aracına aynı istikamette seyreden TIR’ın arkadan çarpması sonucu otomobil ile birlikte yaklaşık 50 metre sürüklenerek şarampole savrulması sonucu yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Kurtuluş Kaya,trafik kazası,
723999 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/723999.aspx
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